Увидел странный объект на поле: в Польше фермер обнаружил обломки неизвестного дрона

В Мазовецком воеводстве Польши фермер во время полевых работ обнаружил на поле обломки беспилотника. Находку проверили правоохранители и спасатели, после чего к делу подключили Военную жандармерию и Агентство внутренней безопасности.

Об этом сообщает RMF24.

Что известно о находке польского фермера?

Мужчина заметил объект, похожий на беспилотный летательный аппарат, после чего на место вызвали полицию и спасателей.

По предварительным выводам служб, найденный дрон является гражданским беспилотником, над которым оператор потерял контроль. Устройство имело цилиндрическую форму, было длиной около 50 сантиметров, а также имело элементы управления и оторванный винт.

Правоохранители в первую очередь проверили находку на наличие взрывоопасных предметов. Пиротехнической угрозы не обнаружили, после чего территорию обеспечили охраной.

В соответствии с установленными процедурами об инциденте сообщили Военной жандармерии и Агентству внутренней безопасности Польши. В настоящее время ведется установление владельца беспилотника и всех обстоятельств происшествия.

Напомним, Польша официально подтвердила, что во время массированной российской атаки на Украину 30 июля на ее территорию залетела и упала российская крылатая ракета Х-101. К расследованию инцидента привлекут украинского эксперта. По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, ракета взорвалась после падения в Люблинском воеводстве.

Он также отметил, что во время атаки около 20 российских ракет двигались в сторону польской границы. Украинский истребитель преследовал одну из ракет, однако прекратил преследование примерно за 20 секунд до пересечения границы, поскольку не имел права входить в воздушное пространство Польши. Польские следователи уже завершили осмотр места падения ракеты, обнаружили многочисленные обломки, в том числе части двигателя, и отобрали образцы грунта для дальнейшей экспертизы.

Отметим, что, по словам пресс-секретаря прокуратуры Марцина Козака, ракета, найденная в Польше, была изготовлена во втором квартале 2026 года на одном из предприятий Московской области.