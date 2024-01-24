По данным следствия, местный предприниматель захотел завладеть средствами знакомого, которые тот получил в качестве государственной помощи в связи с гибелью сына – военнослужащего.

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Придумал "байку", чтобы выбить деньги

Во время личных встреч злоумышленник убедил мужчину, что того разыскивает полиция за совершение тяжкого преступления, которое тот на самом деле не совершал.

Предприниматель обещал "устроить" дело с правоохранителями за денежное вознаграждение в сумме 2,5 миллиона гривен.

Поскольку отец военного был очень напуган, он передал указанные средства своему "спасателю".

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах. Ему грозит от 5 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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