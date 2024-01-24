За даними слідства, місцевий підприємець захотів заволодіти коштами знайомого, які той отримав як державну допомогу у зв’язку із загибеллю сина – військовослужбовця.

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Вигадав "байку", аби вибити гроші

Під час особистих зустрічей зловмисник переконав чоловіка, що того розшукує поліція за скоєння важкого злочину, який той насправді не вчиняв.

Підприємець обіцяв "владнати" справу з правоохоронцями за грошову винагороду у сумі 2,5 мільйона гривень.

Оскільки батько військового був дуже наляканий, він передав вказані кошти своєму "рятівникові".

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах. Йому загрожує від 5 до 12 років за гратами із конфіскацією майна.

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