Люди выходили на улицы, чтобы встретить освобожденных из плена: щемящее видео

25 мая в Украину удалось вернуть еще 303 украинских защитников, на чем закончился большой обмен в формате "1000 на 1000". Традиционно десятки люди вышли встретить освобожденных из плена.

Они радостно приветствовали их улыбками и флагами вдоль дорог. Омбудсман Дмитрий Лубинец показал видео, как это происходило, передает 24 Канал.

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"Единство украинцев чувствуется именно в такие моменты"

Освобожденные из плена военнослужащие махали в ответ из окон автобусов. Многие из них, вернувшись домой, говорят, что не надеялись, что их так будут ждать чужие люди.

Единство украинцев чувствуется именно в такие моменты! Когда наши люди выходят на улицы, чтобы встретить защитников дома!

– подписал видео Дмитрий Лубинец.

Украинцы встретили освобожденных из плена 25 мая: смотрите видео

Напомним, что в течение трех дней из плена удалось вернуть 1000 украинских воинов. Это был 65 с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году обмен.

Всего из России удалось вернуть уже 5 757 граждан Украины и иностранцев, защитников и гражданских. Сейчас идет подготовка к следующему обмену.