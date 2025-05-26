Вони радо вітали їх усмішками та прапорами обабіч доріг. Омбудсман Дмитро Лубінець показав відео, як це відбувалося, передає 24 Канал.

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"Єдність українців відчувається саме в такі моменти"

Звільнені із полону військовослужбовці махали у відповідь з вікон автобусів. Багато із них, повернувшись додому, кажуть, що не сподівалися, що їх так чекатимуть чужі люди.

Єдність українців відчувається саме в такі моменти! Коли наші люди виходять на вулиці, аби зустріти оборонців удома!

– підписав відео Дмитро Лубінець.

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Нагадаємо, що впродовж трьох днів із полону вдалося повернути 1000 українських воїнів. Це був 65 з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році обмін.

Загалом з Росії вдалося повернути уже 5 757 громадян України та іноземців, захисників і цивільних. Наразі триває підготовка до наступного обміну.