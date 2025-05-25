Помним о защитниках Мариуполя, – Сырский прокомментировал отсутствие в обмене азовцев

В ходе большого обмена пленными между Украиной и Россией домой удалось вернуть 1000 защитников. Главнокомандующий ВСУ отреагировал на критику того, что среди освобожденных бойцов не было ни одного "азовца".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского.

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Сырский высказался об обмене пленными "1000 на 1000"

Так, Александр Сырский выразил благодарность всем, кто прилагает сверхусилия для освобождения украинцев из российского плена: дипломатам, союзникам, представителям других стран.

В частности, генерал поблагодарил каждого бойца, который берет в плен оккупантов, ведь они приближают время освобождения украинцев из российского плена. Главком добавил, что ВСУ ежедневно работают над увеличением обменного фонда. Он отметил, что только во время проведения Курской операции в плен был взят 971 российский военнослужащий.

Помним о каждом – о защитниках Мариуполя и всех наших воинов, которые оказались в плену во время ожесточенных боев,

– добавил он.

По словам Сырского, Украина делает все возможное и невозможное, чтобы наши вернулись домой как можно быстрее.

Ранее командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что нынешний обмен не вернул домой ни одного военного из бригады. В то же время в Украину вернули предателя, который готов был резать украинских пленных.

В ГУР объяснили, что обмен "1000 на 1000" прошел в формате, когда Россия самостоятельно выбирала, кого отдать на обмен из пленных украинцев.