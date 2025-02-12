В Кремле отказались обменивать Курскую область на оккупированные территории Украины. Кремлевский приспешник Дмитрий Песков заверил, что этот вопрос точно не будет обсуждаться.

Хотя контролируемая Силами обороны часть Курщины для Путина является неприятным моментом, но ее обмен на захваченные украинские территории для него неприемлем. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом объяснил, как к этому отнесутся обычные россияне.

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Почему россиянам безразлично на ВСУ на своей территории

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговоров будет предлагать Москве обмен Курской области на оккупированные украинские территории. В то же время в Кремле заявили, что эту тему "никогда не будут обсуждать" с Украиной.

Буду откровенен – я понятия не имею, как можно представить, что Украина обменивается территориями с Россией – 420 квадратных километров Курской области на 420 километров территории Украины. Как это мерить? Кто-то говорит, что для Путина это (контроль ВСУ над Курщиной – 24 Канал) пощечина, и он точно так это не оставит. Но есть и другой вопрос – а кто может что-то предъявить Путину и сказать, что что-то не так?,

– заметил Иван Ступак.

Даже жители Курской области не слишком активно высказывают свои претензии к Владимиру Путину. Мало кто обвиняет Кремль в том, что война уже перешла и на российскую территорию.

"В Москве и Питере всем безразлично на то, что происходит на Курщине. Более того, Курск, Брянск и Белгородщина регулярно страдают от ""внештатных сходов боеприпасов", когда большие авиабомбы отваливаются от самолетов, которые летят бомбить Украину. Но никто в этом не обвиняет Путина", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Особых последствий войны в городах, приближенных к Москве, россияне не чувствуют. Средний класс в России не слишком бедствует, пропагандисты из всех возможных дыр рассказывают о том, что "сво", мол, идет по плану. Поэтому совсем не удивительно, что Кремль отказывается обменивать Курщину. В конце концов, и народ их в этом поддерживает.