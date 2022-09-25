"Раздражающий фактор": зачем кремлю медведчук и что с ним будет дальше

Предателя Украины, российского агента, кума путина медведчука обменяли на украинских пленных. Кремль боялся, что медведчук расскажет украинским спецслужбам слишком много, но сейчас россияне спрячут его подальше.

Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось, что кремль потерял медведчука, потому что не знает, где он.

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Россия не будет показывать медведчука публично

Мусиенко иронически рассказал, что путину скоро 70 лет, и, возможно, он не хотел праздновать сам в бункере. Он хотел бы обсудить с кумом, почему ему не удалось захватить Украину. На самом деле кремль, скорее всего, боялся, что медведчук расскажет слишком много. Хотя он это и так сделал, теперь украинские спецслужбы очищают наше государство от российских агентов.

Его не будет ни видно, ни слышно, потому что сейчас каждый выход медведчука к российской публике – очевидный фактор раздражения. Это напоминание о том, как он появился в россии,

– отметил военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что это логично и рационально. Эти понятия на самом деле отсутствуют в современной россии, так что ждать можно всего.

Медведчук не появится на оккупированных территориях

Военный эксперт продолжил, что медведчук вряд ли появится на оккупированных территориях Украины в любой роли. В частности, это может быть оценено как проявление слабости путина, тогда как его окружение призывает его быть более жестким, настаивая на объявлении войны и т.д.

"По такой логике можно было бы и януковича уже куда-нибудь привести. В Донецк, Луганск, Мелитополь и т.д. Посмотрели эту тему в сценарии, который просчитывался в начале вторжения, и януковича уже тоже не видно и не слышно", – отметил он.

Мусиенко о том, зачем кремлю медведчук и что с ним будет дальше: смотрите видео

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