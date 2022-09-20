Украина вернула тела 25-ти павших защитников
20 сентября 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:Министерство с реинтеграции
Наше государство продолжает проводить переговоры с российской стороной по обмену погибших в войне. В Украину 20 сентября удалось вернуть тела еще 25 защитников.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции. В ведомстве отметили, что павших героев возвращали совместно с другими ведомствами.
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Тела еще 25 военных привезли в Украину
Как отмечают в министерстве, в операции участвовали:
- уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко;
- другие силовые структуры нашего государства.
В ведомстве отмечают, что процесс возвращения происходит в соответствии с нормами, прописанными в Женевской конвенции.