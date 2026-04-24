24 Канал Новости Украины Снова на родной земле: щемящие кадры с обмена военнопленными
24 апреля, 17:13
Снова на родной земле: щемящие кадры с обмена военнопленными

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 24 апреля Украина вернула из российского плена 193 военнопленных.
  • По прибытии в Украину защитников встретили объятиями и предоставили возможность связаться с родными.

Украина 24 апреля вернула из российского плена 193 военнопленных. Сеть умилили кадры первых минут после прибытия воинов домой.

Фото и видео с обмена опубликовали президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Первые мгновения после освобождения воинов

В пятницу, 24 апреля, состоялся 73-й обмен военнопленных, ставший продолжением Пасхального обмена. Украина вернула, в частности, представителей ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы.

В Украину вернули ее защитников / Фото из телеграмма Владимира Зеленского

По прибытии в Украину защитников встретили объятиями и предоставили возможность позвонить родным и близким, которых они не слышали долгое время.

Воин разговаривает с мамой после возвращения: смотрите видео

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись как солдаты и сержанты, так и несколько офицеров. Самому старшему освобожденному защитнику 60 лет.

Защитников вернули из российской неволи / Фото из телеграмма Кирилла Буданова

Люди радуются возвращению из неволи: смотрите видео

