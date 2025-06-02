Может состояться 2 обмена пленными между Украиной и Россией: Зеленский назвал цифры

Во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 2 июня стороны договорились об обмене пленными. Всего домой могут вернуть более 1000 украинцев.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

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Обмен пленными

Украина и Россия во время сегодняшних переговоров в Стамбуле договорились об об обмене пленными.

О чем договорились. Будет обмен военных. Будет "1000 на 1000", может быть дополнительные еще "200 на 200", потому что Украина подняла вопрос и относительно дополнительных военных, политзаключенных и журналистов,

– рассказал президент.

Зеленский отметил, что списками имен стороны планируют обменяться уже на этой неделе. Гарант Украины выразил надежду, что на этот раз Россия заблаговременно передаст списки.

Также Зеленский отметил, что россияне заявили о готовности передать тела 6 тысяч погибших защитников. Со своей стороны наша страна согласилась передать тела 6 тысяч захватчиков.

"Но здесь нужно тщательно изучить вопрос, я об этом сказал Умерову, потому что, как нам стало известно, "опознанных" у россиян из этих 6 тысяч – 15 процентов, важно все проверить. У нас был момент, когда они передавали нам своих российских убитых солдат", – сообщил президент.