Как освобожденные защитники возвращались из плена: трогательные видео от Зеленского и СБУ

Украина вернула домой еще 205 своих защитников. Президент Владимир Зеленский и СБУ обнародовали видео первых минут встречи военнопленных на родной земле.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского и СБУ.

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Какими были первые мгновения после возвращения из плена

Во время 64 обмена военнопленными Украине удалось вернуть защитников из разных подразделений. Среди них также есть защитники Мариуполя.

В видео, которое обнародовал Зеленский можно услышать громкие возгласы: "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Первые минуты после возвращения из плена: смотрите видео

Также в видео можно увидеть немало улыбок и объятий, а некоторые не могут сдержать слез.

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,

– отметили в СБУ.

Украинские защитники вернулись из российского плена: смотрите видео

В СБУ добавили, что продолжают работать над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть каждого украинца, который до сих пор находится в российском плену.