Украина вернула военнослужащую из Мариуполя "Наву": ее муж погиб за 3 дня до выхода из города
Источник:Петр Андрющенко
В понедельник, 10 апреля, Украине удалось провести очередной большой обмен пленными с Россией. Домой вернулись 100 украинцев, среди них – защитница Мариуполя Валерия Карпиленко ("Нава").
Известно, что в мае Валерия ("Нава") в охваченном огнем Мариуполе потеряла мужа, украинского пограничника с позывным "Борода", через три дня после свадьбы, которая состоялась на территории "Азовстали".
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Из российского плена освободили "Наву"
Валерия Карпиленко вышла замуж в стенах "Азовстали", когда защищала Мариуполь от оккупационных войск. Через три дня после женитьбы, 7 мая, ее любимый Андрей "Борода" погиб, защищая Украину от захватчиков. Потом "Нава" попала в плен, где провела почти год.
10 апреля Украина во время обмена пленными вернула Валерию Карпиленко домой. Всего из плена освободили 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Среди них – военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. Многие из них имеют тяжелые ранения, болезни или же подвергались пыткам.
Украина освободила 100 человек из российского плена / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными
Обмен пленными 10 апреля: главное
- Украине удалось освободить из российского плена 24 нацгвардейцев, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины и 11 тероборонцев.
- Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.
- В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти половина из освобожденных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.
- В России заявили, что украинская сторона отдала им 106 оккупантов. Согласно нормами Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора 5 тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену. Репатриация, как и предполагает международное гуманитарное право, произошла без всяких условий для российской стороны.