Украина вернула военнослужащую из Мариуполя "Наву": ее муж погиб за 3 дня до выхода из города

В понедельник, 10 апреля, Украине удалось провести очередной большой обмен пленными с Россией. Домой вернулись 100 украинцев, среди них – защитница Мариуполя Валерия Карпиленко ("Нава").

Известно, что в мае Валерия ("Нава") в охваченном огнем Мариуполе потеряла мужа, украинского пограничника с позывным "Борода", через три дня после свадьбы, которая состоялась на территории "Азовстали".

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Из российского плена освободили "Наву"

Валерия Карпиленко вышла замуж в стенах "Азовстали", когда защищала Мариуполь от оккупационных войск. Через три дня после женитьбы, 7 мая, ее любимый Андрей "Борода" погиб, защищая Украину от захватчиков. Потом "Нава" попала в плен, где провела почти год.

10 апреля Украина во время обмена пленными вернула Валерию Карпиленко домой. Всего из плена освободили 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Среди них – военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. Многие из них имеют тяжелые ранения, болезни или же подвергались пыткам.

Украина освободила 100 человек из российского плена / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 10 апреля: главное