Между Украиной и Россией происходит большой обмен пленными: что известно по состоянию на сейчас

23 мая начался большой обмен пленными между Украиной и Россией. Ожидается, что он растянется на несколько дней.

16 мая во время переговоров в Стамбуле делегация Украины и России договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". 22 мая стало известно, что стороны обменялись списками для обмена, передает 24 Канал.

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