Координационный штаб уже готовит масштабный обмен 1000 на 1000, – Зеленский
Координационный штаб продолжает подготовку к обмену пленными 1000 на 1000, согласованному в Абу-Даби. В настоящее время стороны согласовывают точные даты и формат возвращения людей.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, переговорные группы Украины и России непосредственно согласовывают детали процесса после предварительных трехсторонних встреч в Объединенных Арабских Эмиратах.
Европа за столом переговоров
Президент подчеркнул, что европейские партнеры должны стать полноправной стороной дальнейшего переговорного процесса по прекращению войны.
Согласно достигнутым договоренностям, интересы Европы за общим столом с Украиной, США и Россией будут представлять делегации пяти государств вместе с представителями европейских институтов.
По словам главы государства, перед новой трехсторонней встречей участникам переговоров необходимо согласовать четкую повестку дня. Стороны должны предварительно определить минимальный результат, которого они стремятся достичь в ходе консультаций.
Владимир Зеленский также отметил, что наряду с гуманитарным вопросом освобождения пленных участники диалога обязаны предметно обсудить конкретные шаги по прекращению боевых действий.
Предварительные договоренности в Абу-Даби
Как уже сообщалось на нашем сайте, переговоры о масштабном обмене военнопленными велись при активном посредничестве американской стороны.
Ранее стороны обсуждали возможность возвращения более тысячи защитников с каждой стороны, ориентируясь на количество от 1200 до 1300 человек.
Напомним, ранее мы писали о консультации в ОАЭ. Тогда главными направлениями дискуссий стали гуманитарные договоренности о возвращении бойцов и согласование участия союзников в укреплении параметров безопасности.