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24 Канал Новости Украины "Кто у нас – дочь или сын?": освобожденный из плена воин узнал, что стал папой – щемящее видео
12 июня, 15:57
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"Кто у нас – дочь или сын?": освобожденный из плена воин узнал, что стал папой – щемящее видео

София Рожик
Основні тези
  • Украина 12 июня вернула группу защитников из российского плена, один из которых узнал, что стал отцом сына Артура.
  • Омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео первых минут разговора освобожденного воина с женой.

12 июня Украина вернула еще группу защитников из российского плена. Один из освобожденных узнал, что стал отцом.

Трогательное видео опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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У воина родился сын Артур

Омбудсман опубликовал первые минуты разговора освобожденного защитника с женой.

Я уже дома, в Украине. Не волнуйся. Все будет хорошо,
– сказал он.

А потом воин поинтересовался: "Кто у нас – дочка или сын?"

После чего и узнал, что стал папой сыночка, которого назвали Артуром.

"Жизнь побеждает", – прокомментировал такую двойную радость Дмитрий Лубинец.

Освобожденный защитник узнал, что стал папой: смотрите видео

Напомним, что 12 июня во время второго этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой вернулись военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, пограничники в возрасте от 22 до 59 лет.

Все они нуждаются в лечении.

Некоторых воинов считались пропавшими без вести.