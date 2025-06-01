"Кто у нас – дочь или сын?": освобожденный из плена воин узнал, что стал папой – щемящее видео
- Украина 12 июня вернула группу защитников из российского плена, один из которых узнал, что стал отцом сына Артура.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео первых минут разговора освобожденного воина с женой.
12 июня Украина вернула еще группу защитников из российского плена. Один из освобожденных узнал, что стал отцом.
Трогательное видео опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.
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У воина родился сын Артур
Омбудсман опубликовал первые минуты разговора освобожденного защитника с женой.
Я уже дома, в Украине. Не волнуйся. Все будет хорошо,
– сказал он.
А потом воин поинтересовался: "Кто у нас – дочка или сын?"
После чего и узнал, что стал папой сыночка, которого назвали Артуром.
"Жизнь побеждает", – прокомментировал такую двойную радость Дмитрий Лубинец.
Освобожденный защитник узнал, что стал папой: смотрите видео
Напомним, что 12 июня во время второго этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой вернулись военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, пограничники в возрасте от 22 до 59 лет.
Все они нуждаются в лечении.