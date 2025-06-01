"Наши дома": щемящие кадры возвращения пленных защитников в Украину

В четверг, 12 июня, состоялся очередной этап большого обмена пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. В этот день домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные бойцы.

Часть освобожденных украинских воинов считали пропавшими без вести. 24 Канал собрал щемящие кадры 66-го обмена пленными между Украиной и Россией.

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Украинские воины вернулись из плена

12 июня из вражеского плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными / Фото: Владимир Зеленский

Среди освобожденных также есть Защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. По данным Координационного штаба, все освобожденные – мужчины, представители рядового и сержантского состава.

В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

В сети показали щемящие кадры обмена пленными / Фото: Координационный штаб

В Координационном штабе отметили, что освобожденные из плена бойцы пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Украинцы возвращаются из плена: смотрите видео

Обмен пленными прокомментировал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Поздравляю освобожденных и их семьи! Защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты,

– написал он.

Буданов также подчеркнул, что следующий этап обмена состоится в ближайшее время.

12 июня состоялся очередной этап обмена пленными: смотрите видео

В этот день из российского плена вернулись также военнослужащие ГПСУ.

Пограничники опубликовали первые кадры после обмена Фото: Госпогранслужба

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что за каждым таким обменом стоят усилия десятков людей, сложная дипломатия, давление, переговоры, воля государства и вера родных.

Он также подчеркнул, что борьба продолжается и поблагодарил всех, кто вовлечен в этот процесс.

В Минобороны показали эмоциональные моменты по обмену пленными: смотрите видео

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал щемящее видео с первыми словами военных, которых освободили из плена.

Защитники только что вернулись на Родину: смотрите видео