Почему в Кремле не подтвердили обмен пленными 16 апреля: неожиданная версия ISW

На Пасху Украина вернула 130 своих военных из плена России. В Кремле не подтвердили обмен, вероятно, потому, что возвращением бойцов занимался Пригожин.

Такое предположение сделали аналитики Института изучения войны. Они утверждают, что ЧВК "Вагнера" занималась обменом пленных независимо от Министерства обороны России.

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О чем может свидетельствовать этот факт

16 апреля минобороны России не подтвердило обмен пленными. Владелец ЧВК "Вагнера" опубликовал видео, на котором видно, как наемники готовят украинских военнопленных к обмену.

Отсутствие подтверждения российского Минобороны об обмене может свидетельствовать о том, что ЧВК сохраняет определенный уровень автономии от российского оборонного ведомства и смогла самостоятельно договориться об обмене с правительством Украины.

Российские военные блоггеры раскритиковали решение Пригожина освободить такое количество украинских военных накануне предполагаемого широкомасштабного контрнаступления ВСУ. Однако в ISW считают, что такое решение Пригожина свидетельствует о том, что обмен вернул высокоценных вагнеровцев, которых он планирует передислоцировать на поле боя.

Кадыров отправляет освобожденных чеченцев на войну

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров также прокомментировал обмен пленными 16 апреля. Он сообщил, что пятеро чеченцев вернулись в рамках обмена пленными, но он отказался их встречать по прибытии в Грозный.

Кадыров утверждал, что чеченские боевики должны подтвердить свою честь, вернувшись на передовую. По словам тик-ток генерала, чеченцы воспринимают плен не как повод сложить оружие, а как вынужденное действие.

Вероятно, Кадыров использует обмен военнопленными, чтобы укрепить свою репутацию способного и жестокого силовика.

Пасхальный обмен пленными: что известно

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что из 130 возвращенных 16 апреля защитников 48 ранее считались пропавшими без вести. У части бойцов – ранения, многочисленные контузии и утраченные конечности.

В частности, домой удалось вернуть двух родных братьев. Они защищали Украину от оккупантов вблизи Бахмута. Самому старшему из освобожденных защитников – 58 лет, а самому младшему – 21.

Все освобожденные из русского плена защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них противостояли врагу на Бахмутском и Соледарском направлениях. Также домой вернулись защитники, сражавшиеся на Запорожье, Херсонщине и Луганщине. Среди бойцов: