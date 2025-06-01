Освобожденный из плена защитник узнал, что станет дедушкой: видео щемящего разговора с дочерью
- Один из военнослужащих, освобожденных из российского плена, узнал во время разговора с дочерью, что станет дедом.
- Его зять продолжает находиться на фронте, защищая Украину от российского нашествия.
19 июня в Украину вернулась еще одна группа воинов, освобожденных из российского плена. Один из военнослужащих узнал, что скоро станет дедушкой.
В сети показали щемящие кадры его первого разговора с дочерью, передает 24 Канал.
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Освобожденный воин узнал, что станет дедушкой
Девушка рассказала своему папе, что его все ждали, но не могли поверить, что он наконец снова будет дома.
Отец поинтересовался, как у нее дела. На что девушка сообщила счастливую весть.
У меня все хорошо, папа. Я беременна. Я жду ребеночка..
– сказала она.
Военный не смог сдержать слез.
Его зять сейчас находится на фронте и продолжает защищать Украину от российского нашествия.
Освобожденный из плена воин узнал, что станет дедушкой: смотрите видео
Напомним, что в свой день рождения вернулся из плена один из защитников. Ему 19 июня исполнилось 45 лет.