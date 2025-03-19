Выжил после теракта: Орест Казацкий рассказал, что его друга "Малика" освободили из плена

Украина продолжает возвращать тех, кого Россия взяла в плен. Среди них и военный с позывным "Малик", который является другом Дмитрия Казацкого.

Освобожденный из плена военный "Малик" поговорил по телефону со своим другом – бывшим военнопленным Дмитрием "Орестом" Казацким. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Они поговорили

Украина 19 марта вернула на свою территорию 175 своих граждан. Среди тех, кого удалось вернуть, и "Малик", который чудом выжил во время российского теракта в Еленовке.

Он и Дмитрий Казацкий, один из защитников "Азовстали", некоторое время находились вместе во вражеском плену и поддерживали друг друга. "Орест" вернулся в Украину во время обмена 21 сентября 2022 года, а "Малик" через три года.

Военные поговорили: смотрите видео

Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех своих граждан, находящихся в плену России.

Освобожденные 19 марта 2025 года защитники воевали на разных направлениях, в частности в Мариуполе, на "Азовстали", Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.