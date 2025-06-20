"Добрый день, мы в Украине": СБУ показала эксклюзивное видео с обмена пленными 20 июня

В пятницу, 20 июня, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные. Правоохранители показали эксклюзивные кадры события.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Службы безопасности Украины. Там рассказали детали.

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Обмен пленными 20 июня

В Украину вернулись защитники, принадлежащие к солдатскому и сержантскому составу ВСУ, в частности представители ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, а также ГПСУ и НГУ.

Как украинские защитники вернулись домой: смотрите видео

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена всех граждан нашего государства!

– отметили в СБУ.

В СБУ отметили, что обмен 20 июня – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Владимира Зеленского.

Украина рассчитывает, что достигнутые в рамках встречи в Стамбуле договоренности по гуманитарным вопросам будут полностью реализованы.

Напомним, самому молодому защитнику, вернувшемуся из российского плена 20 июня, 43 года, а самому старшему – 60.