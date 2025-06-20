Лубинец назвал, сколько лет самому старшему освобожденному пленному
- 20 июня состоялся обмен пленными, во время которого освободили тяжелораненых и тяжелобольных украинских военных, в том числе защитников Мариуполя.
- Лубинец привел детали.
Днем 20 июня стало известно об очередном обмене пленными. Дмитрий Лубинец привел детали об обменянных украинцах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.
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Что известно об украинцах, которых вернули из плена во время обмена 20 июня
Омбудсмен отметил, что многие бойцы находились в плену еще с 2022 года.
Продолжаем возвращать украинцев из плена: очередной этап обмена в рамках договоренностей в Стамбуле. Это тяжелораненые и тяжелобольные воины Вооруженных Сил Украины, в том числе ТрО, морская пехота, десантно-штурмовые и мотопехотные войска, а также Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Большая часть возвращенных – это защитники Мариуполя. Самому старшему освобожденному – 60 лет,
– написал Лубинец.
Он подчеркнул, что некоторые семьи освобожденных ранее обращались в Офис омбудсмена. Украина занималась защитой их прав и направляла письма российской стороне.
Правозащитники проинформировали освобожденных защитников об их правах, а также контролировали соблюдение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В Коордштабе назвали страшные диагнозы людей, которых освободили во время обмена пленными 20 июня.