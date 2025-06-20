Лубинец назвал, сколько лет самому старшему освобожденному пленному

Днем 20 июня стало известно об очередном обмене пленными. Дмитрий Лубинец привел детали об обменянных украинцах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.

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Что известно об украинцах, которых вернули из плена во время обмена 20 июня

Омбудсмен отметил, что многие бойцы находились в плену еще с 2022 года.

Продолжаем возвращать украинцев из плена: очередной этап обмена в рамках договоренностей в Стамбуле. Это тяжелораненые и тяжелобольные воины Вооруженных Сил Украины, в том числе ТрО, морская пехота, десантно-штурмовые и мотопехотные войска, а также Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Большая часть возвращенных – это защитники Мариуполя. Самому старшему освобожденному – 60 лет,

– написал Лубинец.

Он подчеркнул, что некоторые семьи освобожденных ранее обращались в Офис омбудсмена. Украина занималась защитой их прав и направляла письма российской стороне.

Правозащитники проинформировали освобожденных защитников об их правах, а также контролировали соблюдение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В Коордштабе назвали страшные диагнозы людей, которых освободили во время обмена пленными 20 июня.