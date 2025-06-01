Отец вернулся домой из российского плена в день рождения сына

В пятницу, 20 июня, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией. Один из защитников вернулся в день рождения сына.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также "Сделал все, что мог": домой вернулся львовянин пан Зиновий, который потерял руку в плену

Возвращение отца – лучший подарок

После полутора лет в плену украинский военный вернулся домой – именно на день рождения одного из своих сыновей. Ему в этот день исполнилось 27 лет.

Это самый большой подарок из всех, которые у него есть,

– отметила его сестра Александра.

Встречать защитника на родной земле семья приехала почти полным составом.

Эмоции после возвращения защитника домой: смотрите видео

По данным ГУР, самому молодому освобожденному из российского плена 20 июня защитнику – 43 года, а самому старому – 60. В Украину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, принадлежащих к солдатскому и сержантскому составу.

Заметим, во время обмена пленными 19 июня один из военных вернулся в собственный день рождения. Ему исполнилось 45 лет.