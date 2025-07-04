Их роль была критически важной: в ГУР рассказали, кого из гражданских удалось вернуть из плена

Украина и Россия 4 июля провела очередной этап обмена пленными. На этот раз из российской неволи удалось также вернуть и особую категорию гражданских граждан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова для "РБК-Украина".

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Кого из гражданских пленных удалось вернуть 4 июля

Андрей Юсов отметил, что состоялся 8 этап большого обмена по договоренностям украинской и российской переговорных групп в Стамбуле.

"Сегодня хорошие новости. Вернулись тяжелобольные, раненые и молодые защитники", – подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что среди возвращенных граждан есть защитники из разных направлений, есть защитники Мариуполя, рядовой, сержантский, а также офицерский состав удалось вернуть.

Кроме военных есть группа гражданских, в частности говорится о медиках, кто оказывал медицинскую помощь,

– сообщил Юсов.

Отдельно представитель Коордштаба отметил, что удалось вернуть часть незаконно осужденных украинских граждан в России.

К слову, в Министерстве внутренних дел рассказали, что некоторые из возвращенных защитников в результате обмена 4 июля имеет ранения и значительные проблемы со здоровьем. Впереди их ждет обследование, лечение и длительное восстановление.