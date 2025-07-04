Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова для "РБК-Україна".
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Кого з цивільних полонених вдалося повернути 4 липня
Андрій Юсов зазначив, що відбувся 8 етап великого обміну за домовленостями української та російської переговорних груп у Стамбулі.
"Сьогодні добрі новини. Повернулися важкохворі, поранені та молоді захисники", – наголосив посадовець.
Він також зауважив, що серед повернутих громадян є захисники з різних напрямків, є оборонці Маріуполя, рядовий, сержантський, а також офіцерський склад вдалося повернути.
Крім військових є група цивільних, зокрема мовиться про медиків, хто надавав медичну допомогу,
– повідомив Юсов.
Окремо представник Коордштабу зазначив, що вдалося повернути частину незаконно засуджених українських громадян в Росії.
До слова, у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що дехто із повернутих захисників унаслідок обміну 4 липня має поранення та значні проблеми зі здоров'ям. Попереду на них чекає обстеження, лікування та тривале відновлення.