Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова для "РБК-Україна".

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Кого з цивільних полонених вдалося повернути 4 липня

Андрій Юсов зазначив, що відбувся 8 етап великого обміну за домовленостями української та російської переговорних груп у Стамбулі.

"Сьогодні добрі новини. Повернулися важкохворі, поранені та молоді захисники", – наголосив посадовець.

Він також зауважив, що серед повернутих громадян є захисники з різних напрямків, є оборонці Маріуполя, рядовий, сержантський, а також офіцерський склад вдалося повернути.

Крім військових є група цивільних, зокрема мовиться про медиків, хто надавав медичну допомогу,

– повідомив Юсов.

Окремо представник Коордштабу зазначив, що вдалося повернути частину незаконно засуджених українських громадян в Росії.

До слова, у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що дехто із повернутих захисників унаслідок обміну 4 липня має поранення та значні проблеми зі здоров'ям. Попереду на них чекає обстеження, лікування та тривале відновлення.