Есть 2 главные причины обмена пленными 15 января

Между Украиной и Россией 15 января 2025 года состоялся обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 25 тяжелобольных и раненых военных, которые защищали Украину на разных направлениях.

Политолог Игорь Рейтерович отметил 24 Каналу, что есть 2 причины, почему новый обмен состоялся в достаточно быстрые сроки. По его словам, одна причина – объективная, другая – субъективная.

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Россия пытается "отбелить" репутацию

Объективная причина заключается в том, что процесс обмена уже налажен. К тому же есть много посредников из других стран, которые в нем участвуют. Вероятно, они имеют свои цели, но все-таки Россия придерживается договоренностей, которые берет на себя в рамках этих переговоров.

Субъективная причина может быть связана с изменениями, которые происходят в мировой политике, и ожиданием россиян начала переговоров о прекращении активной фазы боевых действий. Поэтому Кремлю надо хоть как-то улучшать свой имидж.

"Для того, чтобы Россия, на фоне возможных переговоров, не выглядела абсолютно неадекватной страной, она начала делать вид якобы придерживается международных обязательств и беспокоится о своих гражданах, попавших в плен", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Обратите внимание! В начале января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что удалось достичь предварительных договоренностей с Россией о систематических обменах пленными. Приоритет должны были предоставить тяжелобольным и раненым, а формировать списки, учитывая то, кто дольше в плену.

Теперь россияне несколько активнее идут на обмен, понимая, что в противном случае будут выглядеть еще хуже, а их имидж и так оставляет желать лучшего.

Мне кажется, в совокупности эти 2 большие причины дают определенное ускорение процесса,

– добавил политолог.

Конечно, хочется, чтобы финальной точкой был обмен "всех на всех". Украина неоднократно предлагала такую идею. У нас есть соответствующие списки, которые мы подавали российской стороне. Но проблемой является то, что России безразлично на своих пленных.

Мы это видим из многочисленных видео, и они особо не пытаются их возвращать. А если делают это, то точно не по гуманитарным причинам.

Заметим, 25 января в Украину вернули 25 пленных, среди которых солдаты, матросы и сержанты. У всех них тяжелые травмы: ампутации, туберкулез, потеря зрения, онкология, гангрена. Самому молодому защитнику 24 года, самому старшему – 60.