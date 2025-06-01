"Меня поддерживала надежда": первые слова освобожденного защитника из плена на родной земле

Украине 26 июня удалось вернуть из российского плена еще группу своих защитников в рамках нового этапа обмена. Один из военнопленных поделился, что именно его поддерживало во вражеской неволе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что сказал защитник после возвращения из плена в Украину

Украинский защитник, который вернулся из российского плена 26 июня в рамках обмена, рассказал, что во вражеской неволе его всегда поддерживала надежда.

Меня поддерживала надежда, что меня ждут дома – на родной земле. Моя семья, мое государство. Я очень долго ждал этого возвращения, и я очень благодарен. Слава Украине!

– сказал военнопленный.

Защитник высказался, что его поддерживало в российском плену / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

Дмитрий Лубинец, комментируя заявление защитника, отметил, что эти слова – о самом ценном. О вере, которая не угасает даже в плену.

К слову, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что в рамках нового этапа обмена пленными в Украину вернули группу защитников в возрасте до 25 лет, а также бойцов, которые получили ранения и имеют проблемы со здоровьем. Подавляющее большинство освобожденных защитников содержалась в неволе более трех лет.