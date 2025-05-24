Первый этап обмена в формате "1000 на 1000": большой фоторепортаж 24 Канала

23 мая состоялся первый этап масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 270 защитников и 120 гражданских пленников.

24 Канал зафиксировал первые шаги освобожденных из плена на родной земле, их разговоры и объятия с родными.

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Сотни защитников – наконец дома

Известно, что среди тех, кого вернули 23 мая, есть те, что находились в российской неволе с 2022 года. Это, в частности, Антон из Павлограда. Он пробыл в плену 37 месяцев. Парень растрогал сеть своими разговорами с любимой девушкой и матерью.

Воин разговаривает с мамой после обмена / Фото 24 Канал

Более 3 лет в разлуке с семьей был и Александр. Мужчина в последний раз виделся с женой на собственной свадьбе. Дома его ждет 4-летний ребенок.

Александр вернулся домой после 3-летнего плена / Фото 24 Канал

Среди тех, кто приехал встречать освобожденных из плена, – мать с дочерью. Они ждут мужа и сына, который уже год и 2 месяца считается пропавшим без вести. Они каждый раз приезжают на обмены в надежде, если не встретить его, то по крайней мере получить от собратьев хоть какое-то подтверждение о том, что он жив и в плену.

Эти мама и дочь стараются не пропустить ни один обмен / Фото 24 Канала

Освобожденные из плена 23 мая – это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Они воевали с оккупантами на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Искренние объятия на родной земле / Фото 24 Канала

Родные показывают воинам фото своих близких, пытаясь узнать об их судьбе / Фото 24 Канала

Первые шаги на Родине / Фото 24 Канала

Министр обороны Умеров заверил, что власть работает над возвращением всех категорий пленных, в том числе и политзаключенных. Он уточнил, что второй и третий этапы большого обмена продолжатся 24 и 25 мая.

Автобус с украинцами, которые радуются возвращению домой / Фото 24 Канал

Люди радуются возвращению героев / Фото 24 Канал

Защитник Украины снова дома / Фото 24 Канала

Из плена 23 мая вернулся отец Анны Куприенко – девушки, которая чудом вместе с мужем выжила после ракетного удара по Запорожью.

Напомним, что 16 мая Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились обменять 1000 человек. Это первый этап к достижению мира. Вторым и третьим, по словам Умерова, является прекращение огня и встреча лидеров.

Обмен пленными 23 мая / Фото 24 канала

Освобожденный воин просматривает фотографии, в поисках знакомых лиц / Фото 24 Канала

Как происходил обмен пленными 23 мая / Фото 24 Канала