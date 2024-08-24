Украина вернула 115 защитников: в СБУ поделились эксклюзивными кадрами

Украина продолжает возвращать своих граждан из вражеского плена. В частности, на День Независимости удалось провести очередной обмен.

Известно, что 24 августа из плена удалось освободить еще 115 украинцев. Украина работает над возвращением каждого пленного.

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Работа продолжается

Очередной обмен – результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Украина вернула своих воинов: смотрите фото СБУ

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!

– говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины отметили, что работают над поручением президента Украины вернуть из плена всех украинцев.

Украина провела обмен: смотрите видео