Их мечта осуществилась: как военнопленные радовались после возвращения домой

25 мая домой вернулись украинцы, которые пережили жестокий плен в России. Эти защитники и гражданские люди противодействовали оккупантам на территории Украины, боролись за ее свободу и целостность. Сегодня их встретили дома, теперь освобожденные из плена находятся рядом со своими родными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Украинцы наконец дома

В воскресенье, 25 мая завершился большой обмен пленными между Украиной и Россией "1000 на 1000". Украинцы освобождены из российского порабощения. Слово "дом" казалось им далеким и недосягаемым. Но желание быть рядом с родными осуществилось у 1000 военных и гражданских пленных.

Во время последнего этапа обмена в Украину вернули 303 украинцев. Это воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта. А 23 и 24 мая домой вернулись 697 человек, среди них – 120 гражданских. Украинцы отмечают, что очень давно ждали этого дня.

Сегодня осуществилась мечта еще многих людей: родная земля и близкие рядом,

– написал Дмитрий Лубинец.

Радость освобожденных из плена после возвращения домой: смотрите щемящее видео

К слову, освобожденные украинцы радовались не только возвращению на родную землю, но и возможности поесть любимые продукты. Все знают, что российский плен – это нечеловеческие условия, поэтому даже кусочек шоколада – это огромное наслаждение для воинов. Так Уполномоченный по правам человека показал видео, на котором трое воинов впервые за три года пробуют шоколад.

Напомним, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что Украина уже планирует организацию следующего обмена с Россией.