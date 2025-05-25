Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

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Українці нарешті вдома

У неділю, 25 травня завершився великий обмін полоненими між Україною та Росією "1000 на 1000". Українці звільнені з російського поневолення. Слово "дім" здавалося їм далеким та недосяжним. Але бажання бути поруч з рідними здійснилося в 1000 військових і цивільних полонених.

Під час останнього етапу обміну в Україну повернули 303 українців. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. А 23 та 24 травня додому повернулися 697 людей, серед них – 120 цивільних. Українці зазначають, що дуже давно чекали цього дня.

Сьогодні здійснилася мрія ще багатьох людей: рідна земля та близькі поряд,

– написав Дмитро Лубінець.

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До слова, звільнені українці раділи не лише поверненню на рідну землю, але й можливості поїсти улюблені продукти. Усі знають, що російський полон – це нелюдські умови, тому навіть шматочок шоколаду – це величезна насолода для воїнів. Так Уповноважений з прав людини показав відео, на якому троє воїнів вперше за три роки куштують шоколад.

Нагадаємо, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначив, що Україна вже планує організацію наступного обміну з Росією.