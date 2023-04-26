"Это боль и радость, усталость и любовь": щемящие кадры с обмена пленными

В среду, 26 апреля, домой из российского плена вернулись 44 украинца. Среди них – защитники "Азовстали", Мариуполя, Херсонской области.

Советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна опубликовала щемящие кадры с военными, вернувшимися из российского плена.

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Трогательные кадры с обмена пленными

Автором опубликованных фотографий является Виталий Юрасов. Дарья Заривна подчеркнула, что он сделал важные фотографии истории нашей страны.

Каждое возвращение наших людей – часть современной истории, которая визуализируется в эмоциях. Это боль и радость, усталость и любовь,

– отметила она.

Обмен пленными 26 апреля: смотрите фото

Что известно об обмене пленными 26 апреля

Напомним, что из российского плена домой 26 апреля вернулись еще 44 украинца. Среди них – 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.

Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы уволили двух гражданских, – отметил Андрей Ермак.

Беспрецедентный обмен пленными