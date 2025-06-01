"Внука назвали в его честь": эмоциональная реакция жены на освобождение из плена мужа
- 26 июня состоялся обмен пленными.
- Жена Светлана узнала об освобождении мужа.
26 июня состоялся очередной обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. В Украину из неволи вернулась новая группа защитников. Среди них – Виктор, муж госпожи Светланы.
Женщина не знала, что ее мужа освободили. В день его возвращения ей пришло сообщение, передает 24 Канал.
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Внука тоже назвали Виктором
Светлана не смогла сдержать эмоций. Говорит, что многое хочет рассказать мужу. За время, пока его не было, у них родился внук. Его назвали в честь дедушки – Виктором. Мальчику уже 2 года и 4 месяца.
Защитник знает о рождении внука из писем, которые писала ему семья.
Жена узнает об освобождении мужа из плена: смотрите видео
Напомним, что подавляющее большинство освобожденных 26 июня военнослужащих находилась в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Среди освобожденных есть офицеры. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.