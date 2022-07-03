У всех слезы счастья: семья нацгвардейцев вернулась из плена оккупантов

Супружеская пара нацгвардейцев Юлия и Сергей вернулась домой в рамках самого большого обмена пленными. Они встретились с родными и друзьями и наконец смогли обнять детей.

Видео встречу Юлии и Сергея с семьей опубликовало Министерство внутренних дел. Муж говорит, что до последнего не знал, что домой вместе с ним вернется и его жена.

К теме Оккупанты относились по-другому, – пограничник из "Азовстали" рассказал о плене

Мы сидели в соседних автобусах, – освобожденный из плена нацгвардеец

Во время возвращения из плена мы ехали в соседних автобусах. Я даже не подозревал, что в одном из них сидит Юля. Уже при самом обмене мы встретились "лоб в лоб",

– вспоминает Сергей.

Во время всего рассказа муж не выпускает из объятий жену. Женщина устала, но счастливо улыбается. Супруги благодарят людей, которые помогли им встретиться и вернуться домой.

Дети очень переживали за родителей

Сын украинской защитницы и защитника говорит, что сильно переживал за маму и папу. Юлия, обнимая своих детей, плачет. Она уверяет, что даже не могла надеяться, что возвращение будет таким быстрым. Младшее поколение семьи напоследок пожелало всем украинцам дождаться родных с войны.

Видео, которое стоит увидеть: встреча нацгвардейцев с семьей

Монастырский рассказал об обмене пленными

Глава МВД Денис Монастырский, что невероятную работу по обмену провело Главное управление разведки Минобороны. Уже в дальнейшем Министерство внутренних дел поработало над воссоединением украинцев с семьями.

Мы будем дальше работать, чтобы каждый украинец очутился дома. Чтобы наши дети были в безопасности, а каждая семья, как и эта, воссоединилась и была счастлива,

– написал Монастырский.

Читайте также С ней относительно все нормально, – Жорин о состоянии защитницы Мариуполя "Пташки"

Крупнейший во время войны обмен пленными: коротко

29 июня Украина смогла вернуть домой 144 своих защитника и защитницы.

95 – из них защитники "Азовстали", а 44 – бойцы полка под командованием Дениса Прокопенко.

У большинства освобожденных – тяжелые ранения.

Освобожденных из плена встречали десятки автобусов и машин скорой помощи, а также родные и волонтеры.

Смотрите в видео: Денисенко об обмене защитников "Азовстали"