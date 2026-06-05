Плакали от счастья и пели гимн: эмоциональные фото и видео с нового обмена пленными

В пятницу, 5 июня, Украина провела 75-й обмен пленными. Домой вернулись 185 наших военнослужащих. В частности, это защитники Мариуполя, "Азовстали" и различных направлений фронта, которые находились в плену с 2022 года.

Один из освобожденных военных рассказал 24 Каналу, что каждый день они ждали обмена. По его словам, только надежда помогала им держаться.

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"Была радость за парней. Теперь уже дома. Не верится. Каждый день, каждый обмен ждали этого. Очень жаль парней, которые остались там. Они сейчас в таких условиях", – сказал он.

Кадры с обмена пленными 5 июня / фото 24 Канала