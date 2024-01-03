Кто помог организовать самый масштабный обмен пленными: Буданов раскрыл детали

3 января произошел самый масштабный обмен пленными. Домой вернулись 230 наших защитников. Кирилл Буданов рассказал, кто помог организовать процесс.

Глава ГУР МО отметил, что через значительный промежуток времени Украине удалось провести очень сложный обмен. Домой вернулись абсолютно все категории защитников нашего государства.

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230 защитников Украины уже дома

Среди возвращенных и боевой медик, и защитники острова Змеиный, и с Чернобыльской атомной станции, которых в первые дни войны захватили в плен. Также дома теперь защитники "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы и воины Вооруженных Сил Украины.

Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать,

– отметил Кирилл Буданов.

Буданов рассказал детали об обмене: смотрите видео

Что известно об обмене пленными

Начнем с того, что среди 230 защитников домой вернули:

130 представителей ВСУ (среди них ТрО – 14, ВМС – 14);

55 бойцов Национальной гвардии;

38 бойцов Государственной пограничной службы;

1 бойца Национальной полиции;

а также снова дома шесть гражданских, которых россияне незаконно удерживали в неволе.

Известно, что среди возвращенных были те, у кого был официальный статус военнопленного. Его для 182 бойцов подтвердил Международный комитет Красного Креста. А также домой приехали 48 защитников, которых считали пропавшими без вести и у них был статус "поиск лица".

Большинство освобожденных – мужчины, которых 225, женщин – 5. Также известно, что 213 бойцов принадлежат к рядовому и сержантскому составу, а еще 11 – офицеры.

Вернулась из плена также боевая медик из состава 36 ОБрМП. Она все время своего пребывание в российском плену принципиально говорила на украинском. Известно, что россияне несколько раз имитировали, что везут ее на обмен, но каждый раз возвращали обратно к месту содержания.

Освобожденных из российского плена встречали лично руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилл Буданов, член Координационного штаба Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также Секретарь Штаба Дмитрий Усов.