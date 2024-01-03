На глазах слезы, в руках – флаг: щемящие кадры возвращения 230 украинских защитников домой

Вечером 3 января стало известно, что в Украину вернулись 230 военнопленных, в том числе защитники Мариуполя и острова Змеиный. Этот обмен был очень сложный.

Важно, что о некоторых освобожденных сперва вообще не было сведений, их считали пропавшими без вести. Щемящие кадры возвращения украинцев домой – собрал 24 Канал.

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Наши – наконец-то дома

Украина 3 января вернула из российского плена 230 украинских воинов. Среди них солдаты, сержанты, офицеры, воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь", охраняла остров Змеиный.

Часть возвращенных украинцев считалась пропавшими без вести | Фото ОП

Долгое время обмены пленными между Россией и Украиной были заморожены – последний состоялся летом прошлого года, в августе. Большинство военнослужащих находились в плену еще с 2022 года.

Наши защитники наконец-то вернулись домой: смотрите видео

На данный момент домой удалось вернуть 2828 защитников.

Спасибо всем, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, ныне в российской неволе,

– сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Работа по возвращению украинских пленных продолжается / Фото ОП

Это стало возможным благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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Большинство освобожденных – мужчины. Из плена удалось вернуть 5 женщин. Среди них была военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске.

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Что еще известно о возвращении

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что 3 января 2024 года состоялся самый большой по количеству возвращенных защитников обмен военнопленными. В частности, уже дома шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск личности" (48).

Провести этот обмен удалось с помощью и организацией Объединенных Арабских Эмиратов. Освобожденных из российского плена встречали лично руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилл Буданов, член Координационного штаба омбудсмен Дмитрий Лубинец, а также Секретарь Штаба Дмитрий Усов.