Лубинец надеется, что в ближайшие недели удастся провести новый обмен пленными

3 января Украина провела самый масштабный обмен пленными. Домой удалось вернуть 224 защитника нашего государства и 6 мирных жителей. Дмитрий Лубинец надеется, что скоро будут новые обмены.

Своими соображениями по этому поводу омбудсмен поделился в эфире телемарафона 3 января. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинская сторона не сидит без дела и постоянно ищет способы вернуть тех, кто находится в российском плену, передает 24 Канал.

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Надеется на системность процесса

Дмитрий Лубинец выразил надежду, что процесс обмена в 2024 году продемонстрирует системность.

Я надеюсь, что в ближайшие недели мы снова сможем порадовать героев возвращением домой, а родственников военнопленных тем, что сообщим такие хорошие новости,

– отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что мы воюем с Россией, и что она очень коварна. В частности, по вопросу ведения переговоров.

Никто не знает, когда они снова могут оборвать этот процесс возвращения. Но то, что зависит от нас, от Украины, мы делаем все. Поверьте, мы точно не сидим, не ждем. Мы ищем новых подходов, новых посредников и будем делать все, чтобы наши возвращались домой,

– подчеркнул он.

Кого удалось вернуть домой 3 января

В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, что в этот день провели наибольший по количеству возвращенных защитников обмен. В Украину удалось вернуть:

130 представителей ВСУ, в частности, из ТрО – 14 и из ВМС – 14,

Национальной гвардии – 55,

Государственной пограничной службы – 38,

Национальной полиции – 1,

А также шестерых гражданских, которых россияне заключили в тюрьму абсолютно незаконно.

Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать,

– отметил Кирилл Буданов.

Обратим внимание, что среди возвращенных были те, у кого был официальный статус военнопленного. Речь идет о 182 защитниках, подтвержденных Международным комитетом Красного Креста. Также домой вернули 48 бойцов, которых до сих пор считали пропавшими без вести. У них был статус "поиск личности".