Последний обмен стал самым масштабным с 24 февраля: мощные детали

Очередной обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 3 января. Украина вернула 230 человек. Среди них – военные и гражданские.

Владимир Зеленский рассказал, что в обменах была длинная пауза. Российские оккупанты не хотят проводить обмены пленными и пытаются использовать это в информационной борьбе против Украины.

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Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть наших… Всех наших,

– подчеркнул Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что этот обмен стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения. Домой удалось вернуть 225 мужчин и 5 женщин. Украинский лидер подчеркнул, что часть вернувшихся считались пропавшими без вести.

Домой удалось вернуть:

воинов ВСУ;

представителей Нацгвардии;

представителей Государственной пограничной службы;

представитель Нацполиции.

Также из плена вернулись 6 гражданских.

Среди освобожденных – защитники Мариуполя, в частности, "Азовстали" и нацгвардейцы, исполнявшие свои обязанности на ЧАЭС.

Украина продолжит работу, чтобы вернуть домой каждого защитника и каждую защитницу.