Маленькая дочь морпеха мечтала увидеть папу на Новый год: он вернулся из плена

Украина провела масштабный обмен пленными. Освобожденные украинские защитники встретились с семьями.

Украина вернула домой 189 своих защитников, среди них и отец девочки, которая загадывала это желание на Новый год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Отец вернулся домой

В инстаграме распространялось фото девочки с акции поддержки пленных. На фотографии изображена она с плакатом, где написано, что ее желание на Новый год – обмен папы.



Девочка с плакатом / Скриншот

Это желание исполнилось 30 декабря, в канун Нового года. Отец этой девочки вернулся из российского плена. Говорится о Денисе Роспопе, морского пехотинца 36 бригады. он был среди тех, кто оборонял Мариуполь.

Украина провела один из крупнейших обменов пленными. Удалось вернуть также и 11 азовцев. Защитники проведут новогодние праздники с семьями.