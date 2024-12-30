Україна повернула додому 189 своїх захисників, серед них і батько дівчинки, яка загадувала це бажання на Новий рік. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Батько повернувся додому

У інстаграмі ширилось фото дівчинки із акції підтримки полонених. На світлині зображена вона із плакатом, де написано, що її бажання на Новий рік – обмін тата.



Дівчинка із плакатом / Скриншот

Це бажання здійснилось 30 грудня, у переддень Нового року. Батько цієї дівчинки повернувся з російського полону. Мовиться про Дениса Роспопу, морського піхотинця 36 бригади. він був серед тих, хто обороняв Маріуполь.

Україна провела один із найбільших обмінів полоненими. Вдалося повернути також і 11 азовців. Захисники проведуть новорічні свята із родинами.