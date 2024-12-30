Из плена вернули Никиту Шаульского: его младшего брата и бабушку убила российская ракета
Украина 30 декабря вернула из российского плена 189 граждан. Среди них был защитник Мариуполя, нацгвардеец Никита Шаульский.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ Кривой Рог". Младший брат и бабушка нацгвардейца погибли в результате вражеского удара по Кривому Рогу 21 сентября.
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Что известно о возвращении Никиты Шаульского из плена
Информацию о возвращении Никиты Шаульского из российского плена изданию подтвердили родные пленника. Родители нацгвардейца проживают в Кривом Роге и вскоре смогут встретить их сына.
Никита Шаульский попал во вражеский плен во время обороны Мариуполя в 2022 году. Он является военнослужащим 21-й отдельной бригады НГУ.
О возвращении нацгвардейца мечтал его младший брат Максим. Однако, к сожалению, он не смог дождаться его, ведь мальчика вместе с его бабушкой Валентиной убила вражеская ракета во время удара по дому в Кривом Роге 21 сентября.
Родители Никиты Шаульского тоже служат и выполняют задачи в составе Вооруженных Сил Украины. На момент трагедии в Кривом Роге отец Никиты Шаульского, Андрей Андреевич, находился на Херсонском направлении.
К слову, в обмене пленными также вернулся морской пехотинец и защитник Мариуполя – Роман Борщ. Он пробыл во вражеском плену 33 месяца, а Россия несколько раз отказывалась его обменивать.
Также в этом обмене смогли вернуть журналиста и защитника Мариуполя Александра Гудилина. Он оборонял город в составе 107 батальона 109 бригады территориальной обороны.