"Я так хочу к тебе, мама": освобожденная из плена Марьяна Чечелюк зачитала стихотворение, посвященное матери

Во время обмена пленными 31 мая удалось освободить 24-летнюю Марьяну Чечелюк. Она находилась в неволе более двух лет.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опубликовали стихотворение, которое Марьяна Чечелюк написала, находясь в плену. Эти строки девушка посвятила родной матери.

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Марьяна Чечелюк вернулась из плена

Марьяна вместе с сестрой вышли из "Азовстали" 1 мая 2022 года – тогда состоялась первая эвакуация гражданских людей, которые прятались от оккупантов.

Тогда представители ООН и Красного Креста пообещали, что девушек вывезут в Запорожье. На самом деле Марьяну с младшей сестрой вывезли в оккупированное россиянами село Безымянное на фильтрацию к российским военным.

Новости о Марьяне родители узнавали в основном от других украинских военных, освобожденных из плена. Они рассказывали, что девушка находилась в Донецком СИЗО, затем в Еленовке, где россияне совершили теракт. Впоследствии Марьяну отправили в Таганрог, оттуда в Камышин Волгоградской области и в результате снова доставили обратно в Таганрог.

Мамочка, я дома... Спасибо, мама, что ждали меня, что не бросили меня,

– первое, что сказала Марьяна, позвонив маме после освобождения из плена.

Впоследствии девушка также зачитала собственное стихотворение, посвященное матери. В нем Марьяна описала весь ужас пребывания в неволе и ожидания встречи с родными.

Марьяна Чечелюк читает стихотворение, посвященное матери / Видео: Коордштаб

Обмен пленными 31 мая: что известно