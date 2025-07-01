Военный, которого вернули из плена, начал целовать родную землю: видео до слез

В Украину из российского плена 4 июля вернулась еще одна группа украинских военных. В сети показали первые их минуты на родной земле.

На глазах украинских военных слезы и радостные улыбки. Некоторые из них, ступив на украинскую землю, целовали ее, передает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное омбудсманом Дмитрием Лубинцом.

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Щемящие кадры с освобожденными из плена воинами

На щемящих кадрах видно, как один из освобожденных военнослужащих в слезах целует родную землю. Другой – склоняется над ней, стоя на колене.

Некоторым уже удалось созвониться с родными. Их переполняют эмоции, льются слезы.

Первые минуты освобожденных из плена на родной земле: смотрите видео

Напомним, что на этот раз домой вернулись раненые и тяжелобольные бойцы, а также младшие 25 лет.

Самому младшему из этой группы всего 20 лет, а самому старшему – 59.

Освободили из российской неволи также и гражданских.