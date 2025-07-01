Солнышко, я тебя очень люблю, – трогательный разговор освобожденного из плена защитника с женой

4 июля домой из российского плена вернулась еще одна группа пленных. В сети показали трогательный первый разговор одного из воинов с родными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео ГПСУ.

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"Я уже дома!"

Один из освобожденных воинов отметил, что "так много" людей встречали их из плена.

"Я очень взволнован по этому поводу", – сказал он.

У защитника также поинтересовались, что ему сейчас больше всего хочется. Он ответил, что позвонить жене, услышать ее голос, узнать, как дети.

Солнышко, я тебя люблю. Я тебя очень люблю... Я уже почти дома. Я уже дома! Я уже на родной... я уже в Украине,

– сказал он своей жене по телефону.

Первый разговор воина с женой: смотрите видео

К слову, в сети также показали видео первых минут свободы наших воинов.

На кадрах видно, как один из них в слезах целует украинскую землю, а другой – склоняется над ней, стоя на колене.