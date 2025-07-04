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24 Канал Новости Украины Состоялся новый обмен пленными: имена защитников и из каких они областей
4 июля, 17:22
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Состоялся новый обмен пленными: имена защитников и из каких они областей

Дмитрий Усик

В пятницу, 4 июля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными, благодаря которому домой вернулись младше 25, тяжелобольные и тяжелораненые. В частности, из неволи освободили осужденных Кремлем и бойцов, которых считали пропавшими без вести.

Местные власти уже начала публиковать имена военных, которые сейчас оказались дома. 24 Канал публикует официальные данные от представителей каждой области.

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Кто сейчас вернулся из российского плена

 

 

Волынь принимает Героев

Домой возвращаются еще четверо волынян, освобожденных из плена, сообщил председатель ОВА Рудницкий. Это:

  • Багрий Василий Васильевич, 1979 года рождения, уроженец села Носовичи Луцкого района, житель пгт Олыка;
  • Жуковский Игорь Николаевич, 1978 года рождения, из села Сельцо Луцкого района;
  • Сагаль Сергей Владимирович, 1979 года рождения, родом из Ковеля, житель села Вербка;
  • Плахотник Владислав Сергеевич, 2005 года рождения, лучанин.

Сколько бойцов вернула Львовщина

По предварительной информации, среди защитников, которых сегодня освободили из плена, есть трое жителей Львовщины, заявил глава ОВА Козицкий.

Украина вернула жителя Закарпатья

Среди освобожденных из российского плена есть один закарпатец – Мирослав Балога, сообщил председатель ОВА Мирослав Билецкий.

Мирослава Балогу освободили из плена / фото Суспільне

Кто вернулся из Сумщины

Из плена вернулся житель Роменщины, который почти 39 месяцев находился в неволе, сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко.

Воины возвращаются в Хмельницкую область

Трех защитников из Хмельницкой области удалось вернуть во время очередного этапа обмена пленными.

Отмечается, что все они из Хмельницкого района.

Трое хмельниччан освобождены из плена / фото Зеленского

Воин из Тернопольщины дома

На Тернопольщину из российского плена вернулся житель села Калиновка Руслан Квятковский.

Руслана Квятковского освободили из плена / фото Суспільне

Освобождены бойцы из Днепропетровской области

Среди освобожденных, предварительно, 5 жителей Днепропетровщины, сообщили в ОГА.

Освобожден воин из Прикарпатья

Во время обмена из российской неволи освободили военнослужащего из Ивано-Франковской области Ивана Клоченко.

Ивана Клоченко освободили из плена / фото Суспільне

Запорожье встречает защитников

Семерых военных из Запорожской области удалось вернуть домой из плена России во время сегодняшнего обмена, сообщил глава ОВА Федоров.