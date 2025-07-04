Состоялся новый обмен пленными: имена защитников и из каких они областей
В пятницу, 4 июля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными, благодаря которому домой вернулись младше 25, тяжелобольные и тяжелораненые. В частности, из неволи освободили осужденных Кремлем и бойцов, которых считали пропавшими без вести.
Местные власти уже начала публиковать имена военных, которые сейчас оказались дома. 24 Канал публикует официальные данные от представителей каждой области.
Смотрите также Улыбки и слезы: в сети показали первые кадры с защитниками, которые вернулись из плена
Кто сейчас вернулся из российского плена
Домой возвращаются еще четверо волынян, освобожденных из плена, сообщил председатель ОВА Рудницкий. Это: По предварительной информации, среди защитников, которых сегодня освободили из плена, есть трое жителей Львовщины, заявил глава ОВА Козицкий. Из плена вернулся житель Роменщины, который почти 39 месяцев находился в неволе, сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко. Среди освобожденных, предварительно, 5 жителей Днепропетровщины, сообщили в ОГА. Семерых военных из Запорожской области удалось вернуть домой из плена России во время сегодняшнего обмена, сообщил глава ОВА Федоров.
Волынь принимает Героев
Сколько бойцов вернула Львовщина
Украина вернула жителя Закарпатья
Кто вернулся из Сумщины
Воины возвращаются в Хмельницкую область
Воин из Тернопольщины дома
Освобождены бойцы из Днепропетровской области
Освобожден воин из Прикарпатья
Запорожье встречает защитников
Домой возвращаются еще четверо волынян, освобожденных из плена, сообщил председатель ОВА Рудницкий. Это:
По предварительной информации, среди защитников, которых сегодня освободили из плена, есть трое жителей Львовщины, заявил глава ОВА Козицкий.
Из плена вернулся житель Роменщины, который почти 39 месяцев находился в неволе, сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко.
Среди освобожденных, предварительно, 5 жителей Днепропетровщины, сообщили в ОГА.
Семерых военных из Запорожской области удалось вернуть домой из плена России во время сегодняшнего обмена, сообщил глава ОВА Федоров.