Состоялся новый обмен пленными: имена защитников и из каких они областей

В пятницу, 4 июля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными, благодаря которому домой вернулись младше 25, тяжелобольные и тяжелораненые. В частности, из неволи освободили осужденных Кремлем и бойцов, которых считали пропавшими без вести.

Местные власти уже начала публиковать имена военных, которые сейчас оказались дома. 24 Канал публикует официальные данные от представителей каждой области.

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Кто сейчас вернулся из российского плена