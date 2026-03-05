Укр Рус
5 марта, 18:15
2

"Не плачь, доченька, папа будет дома": освобожденный из плена впервые позвонил детям – щемящее видео

Мелания Голембйовская
Основные тезисы
  • 200 защитников вернулись из российского плена в Украину, один из них позвонил детям.
  • Освобожденный отец успокоил свою дочь, которая плакала, обещая, что скоро будет дома.

200 защитников, которые находились в российском плену, 5 марта вернулись в Украину. Александр, который был в плену почти 2 года, уже успел позвонить детям.

На трогательном видео видно, как его дочь сразу начала плакать. Оба ребенка отметили, что очень скучала по отцу, передает 24 Канал.

Первый звонок детям после плена

Освобожденный из плена Александр, обнимая жену, сразу взял в руки телефон и позвонил детям – дочери и сыну.

Папа по вам очень соскучился, вы же мои... Не плачь, дочь, папа будет дома. Я вас очень сильно люблю, 
– сказал мужчина детям.

Освобожденный из плена отец говорит с детьми: смотрите видео

Ранее Кристина рассказала, что она с мужем выехали из временно оккупированного Бердянского района Запорожской области. Жена воспитывала детей, а муж стал на защиту государства, впоследствии попав в плен.

Важно! Завтра, 6 марта состоится второй этап обмену. Он может быть более масштабным, чем сегодня – вероятно, в Украину вернутся 300 защитников.

Обмен пленными: детали

  • Из российского плена вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Сил Беспилотных Систем, Десантно-штурмовых войск и Воздушных сил.

  • В Коордштабе также отметили, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.

  • Военнослужащие защищали служили на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях, а кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.