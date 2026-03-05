"Не плачь, доченька, папа будет дома": освобожденный из плена впервые позвонил детям – щемящее видео
- 200 защитников вернулись из российского плена в Украину, один из них позвонил детям.
- Освобожденный отец успокоил свою дочь, которая плакала, обещая, что скоро будет дома.
200 защитников, которые находились в российском плену, 5 марта вернулись в Украину. Александр, который был в плену почти 2 года, уже успел позвонить детям.
На трогательном видео видно, как его дочь сразу начала плакать. Оба ребенка отметили, что очень скучала по отцу, передает 24 Канал.
Смотрите также В плену Украины находится наибольшее за все время количество россиян, – проект "Хочу жить"
Первый звонок детям после плена
Освобожденный из плена Александр, обнимая жену, сразу взял в руки телефон и позвонил детям – дочери и сыну.
Папа по вам очень соскучился, вы же мои... Не плачь, дочь, папа будет дома. Я вас очень сильно люблю,
– сказал мужчина детям.
Освобожденный из плена отец говорит с детьми: смотрите видео
Ранее Кристина рассказала, что она с мужем выехали из временно оккупированного Бердянского района Запорожской области. Жена воспитывала детей, а муж стал на защиту государства, впоследствии попав в плен.
Важно! Завтра, 6 марта состоится второй этап обмену. Он может быть более масштабным, чем сегодня – вероятно, в Украину вернутся 300 защитников.
Обмен пленными: детали
Из российского плена вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Сил Беспилотных Систем, Десантно-штурмовых войск и Воздушных сил.
В Коордштабе также отметили, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.
Военнослужащие защищали служили на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях, а кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.