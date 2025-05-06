Скорые снова не были пустыми, – Юсов о последнем обмене пленными

Украина смогла вернуть еще 205 своих защитников из российского плена. Среди них есть тяжелобольные и тяжелораненые воины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

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В каком состоянии воины, которые вернулись из плена

По словам Юсова, защитники, которых удалось вернуть из российского плена, находятся в разном состоянии.

Есть тяжелобольные и тяжелораненые. Скорые снова не были пусты и снова медики работали и оперативно оказывали всю необходимую помощь,

– рассказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что среди тех, кто вернулся из вражеского плена, очень много молодежи. Юсов добавил, что это была "тяжелая и серьезная операция", которая по поручению Владимира Зеленского была успешно доведена до конца.

"Сразу готовятся уже следующие мероприятия", – сообщил он.

Кроме того, по словам Юсова, странным выглядит тот факт, что Россия накануне 9 мая не вернула ни одного из граждан стран, которые были как наемники и воевали вместе с россиянами против Украины.

Представитель ГУР сообщил, что по состоянию на сейчас из российского плена после начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 4 757 граждан Украины.