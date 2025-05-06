Скорые снова не были пустыми, – Юсов о последнем обмене пленными
- Украина вернула 205 защитников из российского плена, среди них есть тяжелобольные и тяжелораненые.
- С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 4 757 граждан Украины.
- Операция была сложной, но успешно завершена по поручению Владимира Зеленского, готовятся следующие мероприятия.
- Россия не вернула ни одного иностранного наемника накануне 9 мая.
Украина смогла вернуть еще 205 своих защитников из российского плена. Среди них есть тяжелобольные и тяжелораненые воины.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
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В каком состоянии воины, которые вернулись из плена
По словам Юсова, защитники, которых удалось вернуть из российского плена, находятся в разном состоянии.
Есть тяжелобольные и тяжелораненые. Скорые снова не были пусты и снова медики работали и оперативно оказывали всю необходимую помощь,
– рассказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что среди тех, кто вернулся из вражеского плена, очень много молодежи. Юсов добавил, что это была "тяжелая и серьезная операция", которая по поручению Владимира Зеленского была успешно доведена до конца.
"Сразу готовятся уже следующие мероприятия", – сообщил он.
Кроме того, по словам Юсова, странным выглядит тот факт, что Россия накануне 9 мая не вернула ни одного из граждан стран, которые были как наемники и воевали вместе с россиянами против Украины.
Представитель ГУР сообщил, что по состоянию на сейчас из российского плена после начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 4 757 граждан Украины.