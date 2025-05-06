"Червона калина" на полную грудь: украинский воин спел любимую песню после обмена – видео

Украина 6 мая вернула 205 воинов, которые находились в российском плену. Вернувшись на родную землю, один из защитников полной грудью спел любимую родную песню.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое обнародовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Как воин, вернувшийся из плена, спел песню в Украине

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал кадры с первыми моментами возвращения наших защитников на родную землю после российского плена. На видео один из военных спел свою любимую песню "Ой у лузі червона калина".

Первые минуты на родной земле! "Червона калина" на полную грудь!

– написали в штабе.

Украинский военный после возвращения из плена спел "Ой у лузі червона калина" / Видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Как оказалось, военного, который решил спеть полной грудью эту песню зовут Денис. Ему сейчас 21 год.

Справочно! Песня "Ой у лузі червона калина" была написана в 1914 году Степаном Чарнецким. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году эта песня приобрела новую волну популярности после ее в исполнении Андрея Хлывнюка, лидером группы "Бумбокс". После этого "Ой у лузі червона калина" стала действительно народной песней и дорогой как для обычных украинцев, так и для военных.

К слову, во время обмена в Украину среди 205 Героев вернулось также и 40 военнослужащих системы МВД. Самому молодому из них было 22 года, а самому старшему – 25.