Это поразительные цифры, еще много работы, - Буданов рассказал, сколько пленных уже вернули домой
Источник:Кирилл Буданов
Украина продолжает делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть домой своих граждан, попавших в российский плен. Кирилл Буданов рассказал, скольких уже удалось освободить.
Глава ГУР МО вечером 8 февраля, когда состоялся обмен, благодаря которому домой вернулось еще 100 наших защитников, рассказал, сколько всего пленных Украина вырвала из рук российских захватчиков.
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Впереди еще много работы, – Буданов
Кирилл Буданов отметил, что в целом нашей стране удалось вернуть из российского плена 3 135 военных. В то же время он отметил, что впереди нас ожидает много работы. А все потому, что многие наши защитники продолжают оставаться пленниками Кремля.
Это поразительные цифры. Но еще много работы, много ребят удерживаются в плену, и мы будем работать и дальше. Это рабочий процесс, как вы видите сами, немного затянулся по времени, но важен только результат. Ребята здесь, они дома. Это и есть лучший показатель работы,
– отметил Буданов.
В заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что нашему государству удалось спасти из плена еще сотню своих защитников 8 февраля. К своим семьям возвращаются нацгвардейцы и пограничники, тероборонцы и защитники "Азовстали".
Кого удалось вернуть 8 февраля
- Итак, в Координационном штабе отметили, что это уже 51-й обмен в рамках работы по поручению главы государства Владимира Зеленского.
- На этот раз домой вернулись 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.
- Известно, что все спасенные из российского плена – рядового и сержантского состава. 84 из них защищали Мариуполь, из которых 82 – защитники "Азовстали". Что касается остальных, то они выполняли свои боевые задачи как на Донецком, так и на Луганском направлениях.
- В Координационном штабе отметили, что у по меньшей мере 28 защитников есть ранения или серьезные заболевания. И что самому старшему из них – 62 года, а самому молодому – 20.
- В частности, вернуть из российского плена удалось медика, который спасал раненых на "Азовстали", несмотря на чрезвычайно сложные условия. А также домой приехали родные братья Николай и Роман.